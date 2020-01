Tensão entre EUA e Irão: o que esperar?

O Presidente dos Estados Unidos ameaçou no domingo o Iraque com sanções "muito fortes" caso as tropas norte-americanas sejam obrigadas a sair do país, na sequência do voto no parlamento iraquiano.

A decisão do parlamento iraquiano surge na sequência do assassínio do general iraniano Qassem Soleimani, na sexta-feira, num ataque aéreo, e que o Pentágono declarou ter sido ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos.

Luís Costa Ribas analisa, no Jornal da Noite, a tensão crescente entre os Estados Unidos e Irão.