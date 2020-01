“Nenhum dos países está interessado em ir para uma guerra”

Luís Costa Ribas considera que os Estados Unidos criaram uma crise “desnecessariamente” e que não há qualquer sinal de uma retaliação imediata a nível militar.

Sobre a declaração de Donald Trump, afirma que “a montanha pariu mais um rato político”, fazendo referência aos tweets do Presidente norte-americano após a morte do general Soleimani que prometiam uma “retaliação desproporcional” a qualquer resposta do Irão.

Diz ainda que o ataque na madrugada desta quarta-feira “foi praticamente ignorado” na declaração de Trump.