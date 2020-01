"Parece que finalmente está a ser investigada, agora que Tomás Correia deixou de ser presidente"

A PJ está a fazer buscas em vários bancos, incluindo o Montepio, que será o alvo principal. Também a Associação Mutualista, dona do banco, está a ser visada pla operação da Judiciária. O Montepio confirma as buscas e diz que estão relacionadas com operações realizadas entre 2011 e 2014, quando Tomás Correia era presidente da instituição.

Ao que a SIC apurou, uma das operações tem a ver com o empréstimo concedido ao construtor José Guilherme e ao filho deste homem que ficou conhecido depois de oferecer uma presente de 14 milhões de euros a Ricardo Salgado. José Gomes Ferreira dá conta de detalhes que deram origem a esta operação.