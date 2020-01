É "inquietante" que as autoridades portuguesas não tenham aproveitado as "informações de Rui Pinto"

Num comentário à decisão do tribunal sobre o hacker Rui Pinto, Ana Gomes lamenta que as autoridades portugueses não tenham aproveitado as informações. A antiga eurodeputada diz mesmo que é inquietante que não tenham existindo investigações como aconteceu noutros países.