"É o princípio do fim do império de Isabel dos Santos"

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o cerco a Isabel dos Santos, o futuro das empresas portuguesas em que a empresária tem participações, a entrevista do Procurador Geral da República de Angola, a possibilidade de Ana Gomes se candidatar à presidência da república, o congresso do CDS e as Parcerias Público-Privadas na saúde.