Chaplin, cineasta político

Um dos efeitos mais bizarros das “auto-estradas” de informação de que dispomos é a nossa sistemática perda de memória. Bizarro, sem dúvida. Paradoxal e desconcertante. Mas, afinal, compreensível: somos muitas vezes levados a confundir a abundância de informação com o verdadeiro conhecimento. Não basta multiplicar links…

Um exemplo recente é a escassez de memórias cinéfilas em torno de uma comédia como “Jojo Rabbit”, de Taika Waititi (desde logo, nos EUA). É verdade que não sou admirador do filme, de tal modo a sua evocação do nazismo a partir do universo infantil me parece um exercício de memória política muito simplista e, por fim, gratuito. Apesar disso — aliás, precisamente por causa disso —, creio que seria interessante e produtivo relembrar alguns títulos emblemáticos que, também no registo cómico, lidaram com a crueza trágica da Segunda Guerra Mundial.

Não se trata de fazer listas, entenda-se. Por isso mesmo, permito-me evocar apenas uma obra-prima de premonitória lucidez em relação à ameaça nazi, rodada em finais de 1939, quer dizer, numa altura em que os exércitos de Adolf Hitler “apenas” tinham invadido a Polónia — penso, como é óbvio, em “O Grande Ditador”, de Charles Chaplin (estreado em 1940, cerca de um ano mais tarde).

Reza a história que Chaplin estudou em pormenor as actualidades alemãs da época para elaborar a sua extraordinária versão caricatural de Hitler. Em qualquer caso, o mais espantoso é o facto de “O Grande Ditador” não ser, de modo algum, uma mera imitação paródica de Hitler: através da personagem de Hynkel, ditador da Tomânia, Chaplin coloca em cena os mecanismos, e também os delírios, do exercício ditatorial do poder político.

Aliás, como não recordar que, desde o glorioso período mudo, Chaplin foi um retratista metódico, terno e cruel, dos contrastes da dimensão humana? Citemos, por exemplo, “Vida de Cão” (1918), em que a sua lendária personagem do Vagabundo, acompanhado por um fiel amigo de quatro patas, reflecte as contradições da existência numa grande cidade. Ou “A Quimera do Ouro” (1925), expondo a vertigem destrutiva da procura da riqueza pela riqueza. Ou ainda “Tempos Modernos” (1936), encenando a desumanização inerente a muitas formas de industrialização.

Vale a pena recordar também que, mesmo quando passou a utilizar o som, Chaplin se manteve fiel a um certo “espírito” do cinema mudo: para ele, o som não tinha sido um verdadeiro “progresso”, fazendo esquecer as subtilezas de uma arte que passava, no essencial, pela versatilidade do corpo do actor e o rigor da composição do espaço. Exagerava, por certo, até porque ele próprio veio a realizar alguns admiráveis filmes sonoros, incluindo “Luzes da Ribalta” (1952), um dos clássicos absolutos do género melodramático. O certo é que quando vemos ou revemos coisas tão extraordinárias como “O Circo” (1928), não podemos deixar de lhe dar alguma razão.