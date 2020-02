Rio com vida facilitada nos próximos anos? Marques Mendes acredita que sim

Marques Mendes considera que o congresso do PSD correu bem e elogiou os discursos do presidente, Rui Rio. Este domingo, no Jornal da Noite da SIC, enumerou vários pontos que revelam que o líder vai ter a vida facilitada nos próximos anos.

Veja aqui na íntegra a opinião de Luís Marques Mendes