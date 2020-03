"Diretora-geral da Saúde foi um pouco precipitada ao falar de cenário de 1 milhão de infetados"

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o novo coronavírus Covid-19, a Justiça portuguesa sob suspeita, o chumbo de Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional, o novo aeroporto do Montijo, os quatro meses do Governo e o Novo Banco.

