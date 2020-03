Presidente do Tribunal da Relação "não é exemplo" e tem de "demitir-se"

No habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite de domingo da SIC, Luís Marques Mendes defendeu que o Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa deveria demitir-se, "independentemente das responsabilidades criminais", acrescentando ainda que o Conselho Superior de Magistratura tem de esclarecer os portugueses sobre os indícios de corrupção no Tribunal da Relação de Lisboa.