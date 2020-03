Depois do comentador SIC Luís Marques Mendes ter afirmado no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo que a antiga eurodeputada será candidata nas próximas eleições presidenciais, Ana Gomes voltou a rejeitar a ideia.

Garante que não tem ambição de se candidatar à Presidência da República e que as notícias de que vai avançar são especulação.

