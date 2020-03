"Se Sócrates for condenado a Justiça sai fortalecida, se for ilibado vão rolar cabeças"

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o novo coronavírus, as acusações de viciação na distribuição de processos na Relação de Lisboa, a Operação Fora de Jogo, a Operação Marquês e o apelo do Presidente da República à estabilidade.