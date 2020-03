“O que aconteceu com Marcelo nos últimos dias não foi um bom exemplo”

O diretor-adjunto da SIC considera que Marcelo Rebelo de Sousa “não foi o exemplo que o país precisava” na forma como impôs e manteve a sua agenda e no não cumprimento das recomendações para evitar a propagação do novo coronavírus, ao insistir em cumprimentar outras pessoas com “beijinhos ou abraços”.

Bernardo Ferrão diz ainda que é muito importante que todas as pessoas sigam as recomendações e que cumpram a quarentena até ao fim, alertando para a “responsabilidade social” e para um problema que é “de todos” e que “deve ser levado muito a sério".

