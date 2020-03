Marques Mendes: "Quarentena obrigatória será inevitável"

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, as medidas do governo em relação ao novo coronavírus, o encerramentos das escolas, o fecho de fronteiras, o estado da saúde pública, a recessão global, o futuro de Mário Centeno e a reação da Europa e EUA à pandemia de Covid-19.