Inquietação

Depois de algumas leituras, achei uma certa graça em saber que o Dr. Ricardo Jorge, o mesmo que dá o nome ao Instituto Português, se insurgiu contra o fecho de fronteiras durante a pneumónica por ser contra os “muros” erguidos por iniciativa da vizinha Espanha.

Era, à data, e já lá vão mais de cem anos, a grande autoridade de saúde pública do país e viu morrer cerca de 60 mil portugueses entre os mais jovens. Pensa-se aliás que a cadeia de transmissão chegou de Espanha, à boleia de quem ali fazia trabalho sazonal e regressou a Vila Viçosa, onde foram identificados os primeiros casos da doença, batizada entretanto como “Gripe Espanhola”. O surto acabaria por caminhar de sul para norte, ao contrário do novo coronavírus que fez o percurso ao contrário com os dois primeiros infetados internados no Porto.

Um século depois, o Alentejo, tem estado aliás, mais a salvo da Covid19 do que então, da pneumónica, e Portugal, sem qualquer desvalor de quem está doente ou já partiu por causa da pandemia, tem conseguido poupar mais vidas do que o parceiro da Ibéria, do que outros países onde se interveio mais tarde ou dos que insistem em se abster de tomar medidas porque há criaturas a quem o poder dá poder para dizer que “todos temos de morrer um dia”.

Em 1918, sabia-se pouco sobre o vírus, a informação era escassa até porque a imprensa estava focada noutra guerra e a população não interiorizou a importância de travar a fundo na mobilidade dentro e fora do país.

Hoje, porém, quando a informação, as medidas de exceção e o civismo nos podiam ajudar a vencer este flagelo, quase sem mácula, temos autarcas a acusarem o governo de usar a lei da rolha para esconder dados que deviam chegar aos autarcas e a Ministra da Saúde a responder que não emitiu qualquer ordem que impedisse tal partilha de informação.

Temo bem que a Diretora-Geral da Saúde se escuse a deitar lenha para esta fogueira, mas, por ora, ninguém me impede de deixar cair uma achas para o lume, ou, de pelo menos, apresentar factos que sirvam de reflexão.

Era sexta-feira santa. O distrito da Guarda tinha 192 casos confirmados de Covid 19, um deles nos cuidados intensivos e nove mortes. Seis em Foz-côa, o mais atingido dos concelhos com 90 infetados que, no entanto, nunca pediu cordão sanitário, e, mais três óbitos, distribuídos pelos concelhos de Gouveia, Seia e Pinhel. Sabe-se também que dois terços dos doentes são mulheres, que o maior número de casos se verifica entre os idosos com mais de 80 anos e, por fim, que há mais de setecentas pessoas em vigilância.

Desengane-se no entanto quem pense que estes dados foram fornecidos pela Unidade local de Saúde à imprensa. Não. Em abono da verdade ainda houve em meados de março, um outro boletim emitido pela instituição só para dizer se havia ou não casos positivos. Mas foi sol de pouca dura. E, quando a prática cessou logo depois, não houve uma palavra sequer a explicar a mudança de atitude. Entrevistada, a médica que coordena a Saúde Pública respondeu taxativamente que não podia fornecer os números da região por impedimento da tutela. Mas agora pasme-se, porque os dados referidos acima, estão todos refletidos num grupo privado de facebook que atualiza a informação e, onde se pode ler que a fonte é nem mais, nem menos do que a própria ULS.

Só assim tem sido possível fazer o retrato da região, acompanhado ainda pelos diários das Câmaras de Gouveia e Pinhel. Diários que, a ser verdade a denúncia do Presidente da Câmara de Espinho, também devem desaparecer do radar.

A senhora Ministra da Saúde poder-me-ia dizer que foi opção do governo falar a uma só voz nas conferências de imprensa a que temos assistido. A questão é que vai-se ver e temos conferências de imprensa da Autoridade de Saúde do Algarve que, evidentemente também drena dados para a plataforma definida para o efeito e, os dados concelhios, correspondendo a 76% dos casos, impedem uma leitura mais fina e completa das regiões que se analisam.

O que me pergunto é, como é que um século entre duas pestes, uma ditadura e uma revolução, não chegou para amadurecer a ideia de que o direito à informação é inalienável? Recuso-me a aceitar que mesmo em tempo de pandemia, de vidas suspensas e incertas, estejamos sujeitos a uns tantos mangas de alpaca que numeram ofícios para fazer propaganda e nada dizem sobre o que a população, à beira de um estado de nervos, espera saber. No dia em que completo 49 anos e 30 de profissão, tenho apenas um desejo de Páscoa: “ Mudem de atitude ou afastem de mim esse cálice!”