Ana Gomes a favor das comemorações do 25 de Abril na Assembleia

Este domingo na SIC Notícias, Ana Gomes disse ser a favor das comemorações do 25 de Abril no Parlamento. E lembrou que a Assembleia da República tem estado em funções e que as regras sanitárias têm sido cumpridas.

A comentadora da SIC assinou a petição iniciada por Manuel Alegre: "Não tive a mais pequena dúvida em ser uma das pessoas a assinar a petição", acrescentou.

No comentário habitual de domingo na SIC Notícias, defendeu ainda que as pessoas que são contra as comemorações, "a maior parte delas são pessoas que nunca quiseram celebrar o 25 de Abril".

Veja também: