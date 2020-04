​​​​O diretor de informação da SIC, Ricardo Costa, fez um comentário sobre as celebrações do 25 de Abril, no Primeiro Jornal, onde considerou que o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "foi o melhor" no 25 de Abril.

Ricardo Costa também considerou que a polémica "foi muito absurda" e quem defendia a cerimónia fez "muitas coisas mal".