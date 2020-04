Liberdade de pensar em voz alta e resistir

Pagava já para abraçar os meus, mas por estes dias, a razão bebe sozinha enquanto os corações se recompõem. Não. Hoje quero pôr na mesa outras emoções. Outros poemas. Outras imagens. E há uma ou duas que guardarei para memória futura. O doente recuperado que a jornalista Dulce Salzedas nos mostrou numa das suas aturadas reportagens. Estava de saída do Hospital de São João no Porto e abraçava os profissionais de saúde com palavras de despedida. "E eu que nunca chorava", lembrava emocionado. Mas já não chora? Sim ainda choro!

E saiu de cena para a vida que o esperava lá fora. Um passo de coragem ao encontro do seu próprio poema. E como nos emocionou a todos! Recitando a dor. Tal como o agente funerário em Espanha que quis ser entrevistado para dizer aos familiares dos defuntos Covid que colocava uma almofada sob a cabeça de cada um dado ao infortúnio e, essa, era a sua maneira de dar conforto a quem adormeceu numa cama fria e não se despediu.

Os funerais das vítimas desta era pandémica cavaram um fosso ainda maior entre corpo e alma, com o necessário afastamento das famílias de quem partiu, mas aquele homem, sabendo que já não era ouvido ou sentido por quem mais aproveitaria a bondade, não se esqueceu da almofada. E falava de tal maneira genuína que me apeteceu abraça-lo. E também não pude. Emocionei-me com a sua força de caráter e descansei porque afinal ainda há esperança para os homens.

Por mais que nos queiram pisar com a força de pequenos poderes efémeros, por mais que a liberdade de fazer seja tantas vezes coartada pela inveja de quem se faz de vítima, mas inverte os defeitos que aponta aos outros, nas suas próprias oportunidades, por mais que tentem vencer o adversário à força de traições consentidas, eu ainda acredito na condição humana.

O risco, a raiva e a perda são métrica de resistência aos sonos inquietos de quem falha, mas insiste em criar o seu próprio inferno. As canções podem ter uma só letra ou destino, mas o meu barco segue o leito do rio. Tal como escreveu José Luís Tinoco, o arquiteto dos mais belos poemas cantados por Carlos do Carmo, ainda teremos boas coisas para preencher o verso em branco enquanto esperamos pelo futuro.