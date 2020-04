… E se o Governo português proibisse o futebol?

O primeiro-ministro Mark Rutte e o Governo holandês proibiram a realização de quaisquer eventos no país até 1 de setembro, a respectiva Federação (KNVB) deu disso conta à UEFA e a UEFA, numa situação destas, não tem grande margem de manobra, a não ser aceitar, oficialmente, o princípio de que as autoridades nacionais são soberanas neste processo.

Isso não quer dizer que a UEFA não faça o trabalho invisível que é necessário realizar, no sentido de não deixar que, nestas situações de conflito e colocados em causa os altos interesses da indústria do futebol, o poder político leve a melhor.

O poder político, quando a corporação do futebol espeta as garras, normalmente mostra as suas fraquezas.

A confusão na Holanda parece estar instalada. Ajax e AZ não estão a aceitar bem a decisão governamental e vão preparando o passo seguinte, que é tentar esvaziar o efeito da decisão política.

A UEFA veste a pele de hiena e, através do discurso segundo a qual as autoridades nacionais são soberanas, mete lenha e combustível nos pés de Rutte, porque desde o início que a definiu a prioridade da conclusão das competições.

Será portanto interessante acompanhar um braço-de-ferro antigo, das relações entre a decantada soberania dos governos e o poder efectivo da organização do futebol, e muito me surpreenderia se o governo holandês levasse a melhor e, na hipótese de um recuo, admito demissões e um papel complexo para a KVNB, a avaliar pelas reacções (Ajax, AZ, Utrecht, Cambuur, De Graafschap) e face aos interesses distintos que estão em cima da mesa.

O Governo português ainda não comunicou a posição oficial, mas ela está tomada desde o primeiro minuto: a menos que haja um volte-face de última hora, comparável à possibilidade de Jair Bolsonaro mudar de postura na gestão da crise pandémica, no Brasil, a época 2019-20 vai concluir-se e tudo está a ser preparado para a competição ser retomada no começo de Junho.

É bom recordar que há mais de um mês que a Liga se prepara para criar as condições no sentido de concluir o campeonato no final de Junho e Pedro Proença não vai querer falhar esse anunciado objectivo.

No caso português, não há vozes dissonantes.

Apenas a FPF tem revelado grandes cuidados com as decisões a tomar (não hesitando, contudo, em dar como concluídas todas as provas por si organizadas, estando em aberto o tema das subidas do Campeonato de Portugal) e é como entidade organizadora da final da Taça de Portugal — portanto com jurisdição directa sobre uma competição profissional — que vai definir a sua capacidade de liderança, sem poder deixar de considerar a hipótese muito provável de, a acontecer, esta final não contar com público nas bancadas, o que é um cenário desolador numa prova com estas características, e ainda por cima no palco do Jamor (?).

Não havendo vozes discordantes — apenas cuidados naturais e bem vincados pelo Sindicato dos Jogadores — e com os especialistas a verem publicados os seus pareceres favoráveis à retoma da alta competição desportiva, como foi agora o caso de Jorge Torgal, do CNSP —, não há sinal, nem próximo nem longíquo, de que o governo português possa seguir os passos do seu homólogo holandês, e todos sabemos o que nos tempos mais recentes, no quadro de relações entre os dois executivos, passou a significar o termo… repugnância.

Coloquemos, no entanto, em termos meramente académicos, esse cenário em cima da mesa: e se o governo português proibisse o futebol até Agosto ou Setembro?

Caía o Carmo e a Trindade, e António Costa nunca validaria uma discussão desses tipo.

As consequências políticas da gestão da crise pandémica estão a ser avaliadas todos os dias e Rui Rio não será fofinho para sempre.

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, fará tudo portanto para validar as pretensões dos clubes e da Liga e nem sequer tem perfil para se meter em guerras desta natureza e dimensão.

Era o que faltava ter Pinto da Costa a pedir a demissão da tutela e a incitar as hostes portistas.

Era o que faltava ter Luís Filipe Vieira a pedir a demissão da tutela e a incitar as hostes benfiquistas.

E mesmo Frederico Varandas não está em posição de validar outra solução e aliás mostrou pressa em meter os jogadores no relvado. A pressa da necessidade.

E era o que faltava abrir um conflito institucional com as operadoras de telecomunicações — o maior dos poderes na gestão deste conflito e quem manda nisto tudo.

Vamos ver o que esta alta pressão vai dar, sobretudo em termos de (des)controlo sanitário, mas continuo a dizer que seria mais útil buscar soluções financeiras para a paragem (não existem ou é incómodo procurá-las, arrastando a UEFA e a FIFA?) do que buscar títulos, como se dessa pesquisa resultasse a cura da pandemia ou a descoberta da vacina.

A salvação dos clubes de futebol não está exclusivamente relacionada com esta pandemia.

A época até pode ser concluída, mas se não reflectirem sobre as práticas do passado e as metas para o futuro, a falência (do sistema) agigantar-se-à e deixará de ser apenas uma ameaça.

A Covid-19 tem as costas largas mas não justifica tudo e dançar com ela no mesmo palco, em Junho, talvez seja demasiado provocador, esperando todos que, no fio da navalha, não acabe numa obsessão fatal.