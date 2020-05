"CGTP não devia ter feito a manifestação de rua"

Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, diz compreender a intenção da CGTP, "(...) o 1º de Maio é fundamental em termos nacionais e internacionais, não há discussão sobre isso, é fundamental para a CGTP e para a história da CGTP".

"Havia de facto uma questão histórica e circunstâncial que faziam com que este 1.º de maio fosse diferente, ainda assim acho que a escolha da CGTP foi errada, a imagem que passa é uma imagem errada (...) uma imagem que vai ser muito difícil de compreender para a maior parte dos portugueses", disse Ricardo Costa.

Ricardo Costa considera ainda que existe uma grande diferença entre as celebrações do 25 de Abril e as do 1º de Maio e defende que a manifestação de rua da CGTP poderia ter sido feita de uma forma inovadora.

O diretor de informação da SIC analisa ainda a transição do estado de emergência para a situação de calamidade em Portugal e o telefonema de Donald Trump a Marcelo Rebelo de Sousa.

ESPECIAL CORONAVÍRUS