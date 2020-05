Júdice diz que Pedro Nuno Santos "portou-se como um carroceiro"

José Miguel Júdice disse esta terça-feira, na SIC Notícias, que o ministro Pedro Nuno Santos politizou erradamente o caso da TAP.

O comentador da SIC Notícias acusou o ministro de ter perdido a compostura e o sentido de Estado. Considera mesmo que o governante mostrou um populismo e um extremismo sem medidas. "Portou-se como um carroceiro, diriam alguns, porque eu nunca vi um carroceiro a portar-se daquela maneira", afirmou.

José Miguel Júdice diz ainda que, se Pedro Nuno Santos não for remodelado, vai sair, quando lhe der jeito, como aconteceu com o ministro da Justiça Sergio Moro no Brasil. "Só que aqui (em Portugal) quem tem razão não é o ministro", acrescenta.