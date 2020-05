"Temos de reativar a economia, senão não se morre da doença, mas morre-se da cura" 

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o caso da morte de Valentina, os números do PIB, o regresso ao novo normal, o conflito entre António Costa e Mário Centeno, a continuação do ministro das Finanças e o apoio do primeiro-ministro à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.