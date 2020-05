"Vai haver mais uma demissão na direção da Liga de clubes"

Rui Santos avançou esta sexta-feira que vai haver uma segunda demissão na direção da Liga de clubes.

O Benfica pediu hoje para deixar a direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na reunião tida com os clubes do principal escalão. O clube da Luz era um dos cinco primodivisionários representados no executivo liderado por Pedro Proença, juntamente com FC Porto, Sporting, Tondela e Gil Vicente, num elenco que conta também com Mafra, Leixões e Cova da Piedade, da II Liga.

"Pedro Proença ou demite-se já ou tenta segurar o paraquedas do FCP"

Rui Santos considera que Pedro Proença não tem outra opção senão demitir-se. O comentador sublinha que Proença tem agora um problema de perda de confiança.

A liderança de Proença tem sido questionada depois de ter sido divulgada uma carta do dirigente ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, solicitando a sua influência para fossem transmitidos em sinal aberto os restantes jogos do campeonato.

O Presidente da República disse que não se deve meter no que diz respeito à polémica das transmissões televisivas dos jogos.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou ainda que não recebeu pessoalmente a carta.

"Perda de confiança por parte da NOS significa um embate muito forte"

Rui Santos comentou ainda o impacto da perda do patrocínio da NOS após o fim da próxima época.