Novo Banco: "Governo tem de fazer perguntas, não é só entregar o dinheiro de mão beijada"

José Gomes Ferreira analisou esta terça-feira no Jornal da Noite da SIC uma eventual injeção de capital no Novo Banco.

O presidente executivo do Novo Banco disse "que para além dos créditos que ainda lá existem a provocar prejuízo e as necessidades de capital, ele quer que seja refletido na conta a apresentar em abril do ano que vem - sobre os resultados de 2020 - também a conta relacionada com a Covid-19 e com a pandemia com os efeitos sobre alguns créditos que ele quer ligar ao efeito pandemia".

"Eu acho que está na mão do fundo de resolução aceitar essa como uma boa essa argumentação", considerou José Gomes Ferreira.

O ministro das Finanças, João Leão, garantiu que o Estado não vai injetar mais dinheiro no Novo Banco, além do que está previsto no contrato de venda.

No dia em que se estreou no parlamento, enquanto ministro, João Leão pede que o presidente do banco se concentre em gerir bem a instituição.

A oposição considera inaceitável que o Estado continue a injetar dinheiro no Novo Banco, sobretudo no momento de crise económica e social que o país atravessa.

O contrato de venda do Novo Banco à Lone Star chegou esta terça-feira ao parlamento.