Na semana em que António Costa se irritou com a verdade dita pelos epidemiologistas numa reunião à porta fechada; reunião onde, relatam fontes, o primeiro-ministro interrompeu e corrigiu a ministra da Saúde, que hoje disse que "se o primeiro-ministro puxou as orelhas à ministra teria razão";

Na mesma semana em que o ex-ministro das Finanças foi sugerido pelo atual ministro das Finanças, que foi secretário de Estado do ex-ministro das Finanças, para ser Governador do Banco de Portugal;

Na semana em que o Presidente da República diz que soube pelos jornais que o atual ministro das Finanças, que era secretário de Estado das Finanças, sugeriu ao Governo o nome do futuro Governador do Banco de Portugal, que é o ex-ministro das Finanças;

Na semana em que o Governo decide aplicar restrições de circulação na Área Metropolitana de Lisboa, depois de ter percebido que os números em Lisboa eram preocupantes e, depois de ter tomado medidas "urgentes" para tentar inverter a tendência, anuncia, finalmente, as ditas medidas e só as coloca em vigor uma semana depois de as anunciar;

Na semana em que o antigo ministro da Defesa Nacional sabe que vai ser julgado por vários crimes relativos ao processo do desaparecimento e posterior reaparecimento de material militar roubado do paiol de Tancos;

Na semana em que vários países europeus tornam público que não aceitam viajantes portugueses ou vindos de Portugal;

Esta semana, os factos bastam.

Como se escreve muitas vezes nas redes sociais, "era só isto".

Bom fim de semana.