Marques Mendes: "Faria com que a comunicação social pudesse assistir às reuniões no Infarmed"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a pandemia no mundo, um novo surto em outubro, a sucessão de António Costa no PS, o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, o processo das rendas excessivas e o novo ano letivo.