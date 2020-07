No habitual espaço de comentário, José Miguel Júdice considera que Carlos Alexandre "é um péssimo juiz de instrução", falando de uma "violação grave do estado de direito e do direito da defesa", por exemplo, no caso das rendas excessivas da EDP.

Sublinha que há um total desrespeito por aqueles que merecem respeito ainda que sejam criminosos, acrescentando ainda que o juiz "é um justiceiro".

