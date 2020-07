Domingo no Jornal da Noite

"Era um grande polvo que existia no Espírito Santo, um polvo com grandes tentáculos"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a chegada do Jorge Jesus ao Benfica, o impasse noConselho Europeu, o plano de recuperação económica, a acusação a Ricardo Salgado, o caso BES e o estado da pandemia.