"Este foi o campeonato mais nefasto da história do futebol português"

A última jornada do campeonato jogou-se este domingo. O Portimonense juntou-se ao Desportivo das Aves na despromoção à II Liga. A formação algarvia ficou no 17.º lugar, com 33 pontos, enquanto o Aves ficou em 18.º lugar (último da tabela), com 17 pontos.

António Ribeiro Cristóvão fez hoje uma análise ao último jogo do campeonato português e também à época no geral. O comentador da SIC falou do impacto da pandemia na competição e fez também referência às descidas e subidas de divisão. Farense e Nacional preparam-se agora para o regresso à Primeira Liga.

"É difícil prever o que vai acontecer na Taça de Portugal"

O campeonato já terminou mas ainda falta uma prova para terminar a época do "futebol" português. No próximo sábado, o campeão FC Porto e o segundo classificado Benfica, entram em campo para disputar a Taça de Portugal.

Ribeiro Cristóvão sublinha que o Benfica parece estar a melhorar com Nélson Veríssimo mas também considera que o FC Porto continua muito forte. O encontro da Taça de Portugal realiza-se no sábado, às 20:45, no Estádio Cidade de Coimbra.