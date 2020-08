Luís Marques Mendes informou, no Jornal da Noite deste domingo, que recebeu uma carta do presidente do Novo Banco onde foi informado de que o banco contratou uma consultora internacional para avaliar a venda de imóveis e esclarecer todas as dúvidas sobre o negócio.

O banco vendeu 8.500 propriedades a preço de saldo e ainda emprestou dinheiro a quem comprou. O prejuízo foi de 260 milhões de euros e acabou por ser coberto pelo fundo de resolução, detido pelo Estado.