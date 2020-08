"Benfica é um bocadinho parecido com um Governo em campanha eleitoral"

No Jornal da Noite, o comentador da SIC Luís Marques Mendes comparou a situação no Benfica a um Governo em campanha eleitoral.

Afirmou que o presidente está a fazer contratações para desviar as atenções das coisas negativas do clube e ganhar as eleições em outubro.