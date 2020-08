Que vai mudar com a estreia de “Tenet”?

Vai, finalmente, começar a chegar aos cinemas o filme “Tenet”, de Christopher Nolan (quinta-feira, 26 de Agosto, nas salas portuguesas). Os sucessivos adiamentos da sua estreia reflectem um princípio que merece ser sublinhado: o estúdio produtor, Warner Bros., e o próprio Nolan não quiseram abdicar de apresentar o filme no contexto para que foi concebido. A saber: uma sala escura, com um grande ecrã, possivelmente IMAX.

O filme será “melhor” ou “pior”. Não é isso que, agora, está em causa. O certo é que sobre ele foi pesando uma responsabilidade muito particular: a de funcionar como motor de relançamento dos mercados internacionais, não apenas registando um grande sucesso, mas também contribuindo para que todas as dúvidas ou receios gerados pela pandemia possam, no consumo do cinema, ser dissipadas.

Digamos que é pedir demais a um só filme. Em qualquer caso, não há dúvida que está em jogo algo que, pelo menos no plano simbólico, adquiriu uma inusitada importância: em tempos de proliferação de alternativas de streaming para o consumo caseiro dos filmes, importa revalorizar a dimensão cultural e comercial das salas.

No mercado português, pelo menos, há sinais interessantes de alguma retoma, sobretudo no chamado circuito independente, em particular em certas sessões de reposições de clássicos — por exemplo, o cinema Nimas, em Lisboa, dá conta de várias sessões “esgotadas” (o que, em qualquer caso, com as actuais medidas de segurança, corresponde a metade da lotação da sala).

Uma boa performance de “Tenet” será, por certo, importante. Mas será também preciso que o mercado, em geral, não alimente a ilusão de que é possível lançar todas as semanas, ou mesmo todos os meses, um filme da sua dimensão (de produção e promoção). Mais do que nunca, os agentes desse mercado podem e devem reenfrentar uma questão nuclear: como é que se relacionam com os espectadores? Ou ainda: como tirar partido dos desafios inerentes à conjuntura actual para diversificar os mecanismos de difusão de todo o cinema?

A propósito, vale a pena conhecer este breve perfil de Christopher Nolan (produção: Screen Rant): é, afinal, o retrato de alguém que nunca abdicou de pensar o seu trabalho em função do grande ecrã.