Eu e tu, nós e o que eles vão (poder) saber

Aquelas em que ficamos todos cá fora, e no fim só sabemos o que se passou através das palavras que os protagonistas escolhem dizer.

Descobri, na biblioteca do meu pai, um desses livros, que relata as conversas entre Mikhail Gorbachev e os líderes mundiais da sua época. Os que recebeu, os que visitou, as conversas presenciais e telefónicas.

Na verdade, as conversas não são tão interessantes e sumarentas como imaginava: há palavras medidas com cuidado, frases pensadas para não melindrar relações entre estados e entre povos, delicadeza na abordagem de temas sensíveis, frases demasiado longas que nunca poderiam ter sido escritas, apenas ditas, porque os textos são reprodução fiel de conversas. Ou seja, passar a oralidade para a escrita.

Uma espécie de atas.

Ainda assim, o livro é duplamente interessante: primeiro, porque nos revela transcrições de conversas de um período dos finais do século passado em que o mundo começou a mudar. Desde a II Guerra Mundial que a ordem estabelecida estava definida, os blocos alinhados e imutáveis.

O mundo estava dividido entre os «bons e os maus, uns e outros, esquerda e direita, liberdade e repressão, liberalismo e estatização» e outros chavões com os quais cresci. Um mundo a preto e branco, sem hipóteses para «terceiras vias», sem espaço para zonas cinzentas, sem abertura para compromissos.

Depois, porque saber o que disse Gorbachev a Reagan, ao Papa João Paulo II, aos homólogos da cortina de ferro, aos adversários e aos amigos, é todo um tratado de diplomacia, política internacional, contorcionismo, adequação da linguagem aos interlocutores e, sobretudo, a arte de não dizer mas deixar entendido, subentendido ou nas entrelinhas.

Scott Stewart

Apesar de monótono nas palavras, é muito interessante.

Depois, depois há o que era dito cá fora.

Fora da porta, diante dos microfones, diante dos media, aqueles que têm depois a função de espalhar a mensagem, de a levar para todo o lado, para depois ser interpretada, analisada, contextualizada, para se tentar perceber, precisamente, o que teria ficado nas entrelinhas, o que quase foi dito mas não foi dito, a escolha desta palavra e não daquela.

Há sempre uma palavra, nestas coisas, que serve para tudo: interessante.

Uma conversa «interessante» pode ter sido aberta, proveitosa, viva, disputada, acesa ou até, violenta.

Foi interessante.

Mas se a conversa foi amarga, dura, inconciliável, pouco proveitosa, também pode ser classificada como «interessante».

Serve para tudo.

Depois, há outras palavras que são usadas nestas circunstâncias, mas não sempre: conversa franca, conversa aberta, conversa amiga, conversa útil, conversa agradável, conversa elevada.

O poder da palavra define, cá fora, muitas vezes, o tom lá de dentro.

Vem isto a propósito não das conversas factuais, relatadas ipsis verbis como se fossem atas, mas do que se diz cá fora do que resulta dessas conversas fechadas.

Eanes e Balsemão acabaram a mandar gravar as reuniões semanais entre ambos ao fim de algum tempo.

Cavaco anotava na memória e no final da reunião reproduzia num caderninho tudo o que tinha sido dito. Há, por isso, nos seus livros, transcrições de conversas, apesar de não haver atas e gravações.

Tony Blair foi o primeiro primeiro-ministro britânico a ter telefone próprio e a não ter todas as conversas com altos dignatários estrangeiros a serem escutadas ao mesmo por um punhado de outras pessoas, desde os serviços secretos, aos assessores mais próximos.

Mas o livro sobre os encontros de Gorbachev que acabaram a transformar o mundo pós II Guerra tem uma curiosidade que me irritou, enquanto jornalista e enquanto curioso: há muitos momentos dessas conversas que não foram reproduzidos. Quando o que se disse não é conveniente que se saiba, nem 20 anos depois, aparece o sinal (...), que significa que há uma parte - pequena, grande, muito grande, ficamos sem saber -que esteve na conversa. E mesmo num livro de «atas» destas conversas, o que é sensível foi cortado.

Manda, por isso, a diplomacia, o recato, o decoro, a confiança, o sentido de estado, a decência ou, simplesmente, o bom senso, que o que é «privado, classificado ou reservado», permaneça assim.

Uma reunião entre duas pessoas que, cá fora, contam duas reuniões diferentes não só não prestigia nenhum dos dois, como nos diz que, pelo menos, um deles não relatou, interpretou.