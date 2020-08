Sessão de Cinema: “De-Lovely”

Há uma espécie de assombramento cinéfilo que garante que a idade de ouro do musical de Hollywood nunca renascerá. Provavelmente é verdade, quanto mais não seja porque os clássicos das décadas de 1940/50 nasceram, de facto, de um sistema de produção que já não existe. De qualquer modo, ciclicamente, alguns cineastas arriscam na nostalgia.

Assim aconteceu em 2004, com Irwin Winkler, ao filmar “De-Lovely”, título que provém de uma canção de Cole Porter (“It’s De-Lovely”). Aliás, não estamos perante um típico musical: esta é uma biografia do próprio Cole Porter (1891-1964), uma viagem melodramática em que a criação de muitos temas lendários do musical e, genericamente, da canção americana é recordada através de um retrato paradoxal, porque apaixonado e cáustico, dos bastidores de Hollywood.

A evocação de Cole Porter, do seu génio criativo e também da vivência “secreta” da sua homossexualidade, surge, assim, como um verdadeiro fresco histórico, tanto mais envolvente quanto “De-Lovely” é um requintado objecto de produção, em particular na evocação da máquina industrial dos filmes. E não deixa de ser curioso assinalar que este é o trabalho de um realizador “das horas vagas”, já que Winkler tem, antes de tudo o mais, uma invulgar filmografia como produtor, incluindo clássicos como “À Queima-Roupa” (1967), de John Boorman, “Rocky” (1976), de John G. Avildsen, e “Touro Enraivecido” (1980), de Martin Scorsese.

“De-Lovely” é também um caso invulgar de excelência de representação, com o notável Kevin Kline a assumir a personagem de Cole Porter, liderando um elenco que inclui, entre outros, Ashley Judd e Jonathan Pryce. Nos números musicais, vale a pena recordar a presença de Alanis Morissette na interpretação de um dos temas emblemáticos do compositor: “Let’s Do It” [video].

TVCine