Crise política? "Tudo isto é teatro, é artificial"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a entrevista do primeiro-ministro ao Expresso, o impacto da pandemia nos lares, o combate à pandemia em Portugal, a polémica em torno da Festa do Avante!, o regresso das reuniões no Infarmed e as eleições presidenciais nos EUA.