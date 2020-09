Avante!. “Há legitimidade democrática do PCP para realizar este evento”

Paulo Baldaia considera que o PCP tem toda a legitimidade democrática para realizar este evento, mas critica o tempo que demorou ao partido e à Direção-Geral da Saúde para libertarem informação sobre as condições em que ia decorrer.

Sobre o perigo de contágio pela Covid-19, o comentador da SIC acredita que é “diminuto” e que dada a pressão e escrutínio sobre o evento, o partido fará “tudo o que estiver ao seu alcance” para que corra bem e sem problemas.

Paulo Baldaia afirma ainda que a mensagem de abertura de Jerónimo de Sousa foi muito curta e serviu apenas para justificar a realização do evento, mas espera que no encerramento o secretário-geral do Partido Comunista apresente uma mensagem política “mais forte” e um posicionamento sobre o Orçamento do Estado para 2021.