QUAL VAI SER O “ONZE” DE RÚBEN AMORIM?

O regresso de Palhinha ao Sporting e a aposta do treinador em Nuno Mendes e Pedro Porro para o "onze" foram analisadas pelo comentador da SIC.

AS CONTRATAÇÕES DO SPORTING 20/21

No Tempo Extra desta semana, classificaram-se os jogadores que reforçaram os “leões” até ao dia 8 de setembro. A contratação de Pedro Gonçalves por 6,5 milhões de euros (por 60% do passe) aparece no topo da classificação.