"Paulo Gonçalves na operação Darwin? Ele saiu do gabinete, mas é um chip alojado em Vieira"

QUAL VAI SER O “ONZE” DE JORGE JESUS?

O comentador SIC questiona qual vai ser o jogador a ocupar a posição de “número 8” e considera que os pilares da equipa são Rúben Dias, Vertonghen, Grimaldo, Everton e Darwin Nuñez.

A possibilidade do treinador de 66 anos usar um sistema de três centrais (André Almeida, Rúben Dias e Vertonghen) em alguns jogos, também foi analisada esta semana no Tempo Extra.

AS CONTRATAÇÕES DO BENFICA 20/21

No Tempo Extra desta semana, classificaram-se os jogadores que reforçaram os “encarnados” até ao dia 8 de setembro. A contratação a custo zero de Vertonghen aparece no topo da classificação.

O FOLHETIM CAVANI E A SOLUÇÃO DARWIN

Todos os pormenores do contrato proposto a Edinson Cavani foram apresentados esta semana por Rui Santos. O jogador uruguaio recebeu uma proposta de salário de 36 milhões de euros (a serem pagos em seis anos), mas a operação fiscal foi chumbada.

O envolvimento de Paulo Gonçalves no negócio de Darwin Nuñez foi discutido, tal como o contrato do jogador que custou ao Benfica 24 milhões de euros.

BRUNO HENRIQUE E GERSON A CAMINHO DO BENFICA?

Para o comentador da SIC, o Benfica devia ter pensado nos dois jogadores do Flamengo quando começou a construir o plantel. O comentador SIC

FAZ SENTIDO RÚBEN SEMEDO IR PARA O BENFICA?

Rui Santos pensa que o central português pode reforçar os “encarnados”, mas avisa para o facto do jogador de 26 anos estar proibido de entrar em Espanha, devido a um caso de sequestro e ameaças.