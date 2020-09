O regresso às aulas em debate 

Os deputados Duarte Marques, do PSD, e Porfírio Silva, do PS, estiveram esta segunda-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, para um debate sobre o regresso às aulas e a situação da pandemia do novo coronavírus.

Porfírio Silva fala na "curta experiência" para saber como enfrentar o regresso às aulas em tempo de pandemia e na importância de os alunos regressarem ao ensino presencial.

"É muito importante do ponto de vista do equilibro, não só das crianças e dos jovens, mas também das famílias e dos professores, que haja o regresso ao ensino presencial."

Duarte Marques concorda com a importância de regressar às aulas presenciais, que defende ser "o mais eficaz para a formação dos jovens", e deixa críticas ao Governo, que acusa de "falta de humildade" e dos meios insuficientes nas escolas.