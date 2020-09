“Calhambeque de Jesus” despistou-se na curva dos milhões

“O FERRARI NÃO PASSOU DE UMA CARICATURA”

O comentador da SIC considera que o Benfica tinha a obrigação de vencer o PAOK e de seguir na Liga dos Campeões. Os "encarnados" seguem para a fase de grupos da Liga Europa, onde integram o pote um do sorteio.

ONDE ESTÁ A “SUPER EQUIPA” DO BENFICA?

Na opinião de Rui Santos, os “encarnados” tiveram tempo suficiente para preparar o jogo da 3.ª pré-eliminatória da “prova milionária” e que têm um plantel muito superior ao da equipa grega, treinada pelo português Abel Ferreira.

O comentador afirma que durante a primeira parte, percebeu-se quais são as ideias que Jorge Jesus quer implementar na equipa, mas que na segunda metade da partida, essas mesmas ideias dissiparam-se.

Rui Santos diz que o tipo de jogo de Jorge Jesus apela muito às movimentações e compensações, o que exige muita intensidade, característica que os jogadores do Benfica ainda não conseguem evidenciar devido à falta de capacidade física.

O comentador da SIC elogia o treinador português, Abel Ferreira, pela sua inteligência e perspicácia na construção de uma equipa “muito esperta e simples” nas transições.

Rui Santos também diz que o Benfica subestimou a equipa do PAOK e que Jorge Jesus foi “brando e conformista” no final do jogo.

“JESUS NÃO GOSTA DE GABRIEL, WALDSCHMIDT E VINÍCIUS"

No Tempo Extra desta semana, Rui Santos disse que Jorge Jesus quer um jogador diferente de Gabriel para o “miolo” do meio campo.

O comentador da SIC também disse que o treinador do Benfica entende que Vinícius não é o melhor avançado para o Benfica.

FAZ SENTIDO O BENFICA INJETAR MAIS DINHEIRO NA EQUIPA?

A possibilidade de Luís Filipe Vieira contratar mais jogadores para o plantel dos “encarnados” foi analisada pelo comentador da SIC.

