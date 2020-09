“É melhor estarmos preparados para haver muitos jogos adiados”

“Vamos ter Campeonato? Vamos ter muitos jogos adiados?”

Rui Santos diz que a solução poderia ter sido a criação de um formato competitivo diferente, reduzindo o número de jogos.

ADEPTOS NOS ESTÁDIOS? AS PRESSÕES DOS CLUBES

O comentador da SIC diz que o Governo e a Direção-Geral da Saúde é que devem ter o controlo da situação e comenta algumas das pressões que são feitas por dirigentes de clubes.

O CASO DO DESPORTIVO DE CHAVES

No Tempo Extra desta semana, foram explicados alguns pormenores do adiamento do jogo entre o Feirense e a equipa de Trás-os-Montes, da primeira jornada da Segunda Liga.

