“FC Porto naturalmente fiel à época passada e Sporting de Braga mantém-se prometedor”

“FC PORTO - SPORTING DE BRAGA FOI O GRANDE JOGO DA JORNADA”

No Tempo Extra desta semana, Rui Santos elogia a vitória dos “dragões” que iniciaram a partida com os “bracarenses” sem reforços no onze inicial. Em termos do desempenho da equipa do Sporting de Braga, o comentador da SIC diz que apesar da derrota, os jogadores deram uma “excelente réplica”.

“ALEX TELLES MARCA UMA ERA NO FC PORTO”

Rui Santos considera que Alex Telles foi o melhor jogador em campo e analisa a possível saída do defesa esquerdo nos “dragões”.

“FORMA COMO O TAREMI BATEU O ADVERSÁRIO PARA GANHAR PENÁLTI FOI IMPORTANTE”

O comentador da SIC elogia a estreia do jogador iraniano com a camisola dos "dragões".

“ARBITRAGENS NO INÍCIO DO CAMPEONATO FORAM MUITO BOAS”

Rui Santos diz não compreender as críticas do Sporting de Braga, através da newsletter, à arbitragem no jogo no Estádio do Dragão.

