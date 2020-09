Mais um teste ao vieirismo

No final de junho último, 1505 associados do Benfica foram a votos e contra a corrente de quase sempre na história do clube chumbaram, por escassa margem mas chumbaram (48,28 contra 47,79), a proposta de orçamento para a época 2020/21 – realidade que não deixou muito confortável Luís Filipe Vieira, pois as eleições já estiveram mais longe.

Entretanto, saiu à estampa uma sondagem sobre o futuro ato eleitoral, obra da Aximage, empresa de José Almeida Ribeiro, antigo espião do SIS, ex-governante e integrante de um gabinete que continua a auxiliar o líder benfiquista. Pois bem: a sondagem garante que 80 por cento dos inquiridos votarão LFV. Os opositores duvidam, considera a auscultação tendenciosa e esperam esta sexta-feira confirmar quem está perto da razão: se direção, se oposição. É que os sócios encarnados voltam a nova AG, agora para votar o RC da última época. Que tem um lucro de 24 milhões de euros. Mas nesta coisa de votações…. Até porque para trás, diga-se o que se disser, o sonho europeu levou um rombo daqueles… O que quer dizer que o vieirismo está perante mais um teste.

Sporting também a votos

O vizinho de Alvalade também tem encontro com os associados: é amanhã, uma AG para votar o orçamento 2020/21. O documento prevê custos da ordem dos 21,4 milhões de euros (menos 2,3 que o anterior), redução à custa das modalidades: menos quatro milhões no cofre. Por isso, todos os contratos existentes com atletas foram renegociados e sofreram cortes de 30 por cento. E se o orçamento chumbar, que em vários setores se dá por garantido, como será? Como agora, o clube viverá de duodécimos. Porém, o CD e Rogério Alves estarão sob fogo. Por os novos cartões de sócio ainda não terem chegado e valem os antigos; os boletins de voto terem número e código de barras e dá espaço a controlo total; um grupo de sócios teve de disponibilizar-se para controlar as urnas. Portanto, há muito leão desconfiado…

Leão esforçado, Ibra em Vila do Conde

A jornada lusa na Liga Europa não podia ter sido melhor, pois Sporting e Rio Ave chegam ao “play off”, merecendo mais destaque o apuramento vilacondense: porque foi conseguido no terreno do Besiktas, nas grandes penalidades, com Kieszek em destaque. O engraçado do futuro da equipa de Mário Silva é que na próxima quinta-feira, o Milan de Ibrahimovic visita Vila do Conde. Já, o leão, muito esforçado e seguro nas ações, afastou o Aberdeen e no mesmo dia para seguir em frente tem de ultrapassar o seu conhecido Lask Linz.

Lopetegui outra vez…

O Bayern viu-se em palpos de aranha, mas não permitiu que o Sevilha levasse a Supertaça Europeia para casa. Por maior experiência e enormes valores individuais. O que deixou Lopetegui, outra vez, de mãos a abanar, pois a conquista do troféu vingaria aquele 1-6 de Munique, de 21 de abril de 2015, pelo… FC Porto.

Acabou o ciclo CR7/Messi?

A 1 de Outubro, a UEFA atribui o prémio de melhor jogador da Europa. Candidatos: Lewandowski, Neuer e De Bruyne. Candidato? Aposto no ponta de lança polaco. Porém, o surpreendente é que ficam fora desde a discussão os dois principais dominadores destas eleições: CR7 e Messi. Chegou ao fim um ciclo? Não me parece. É apenas o reflexo das más épocas europeias de Juventus e Barcelona.