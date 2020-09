Pandemia, protestos e eleições. O que está a agitar os EUA

Questionado sobre se vai aceitar os resultados das eleições presidenciais, Donald Trump recusa comprometer-se com uma transição de poder pacífica, em caso de derrota.

O Presidente dos Estados Unidos põe em causa os votos por correspondência e acredita que os resultados vão acabar no Supremo Tribunal.

Isto numa altura em que milhares de pessoas voltaram às ruas, com palavras de ordem contra o racismo e a violência policial. Dois polícias foram baleados durante os protestos da última madrugada.

Uma revolta agravada pela decisão da Justiça americana, que não acusou qualquer agente pela morte de Breonna Taylor, em março deste ano.

Um contexto conturbado que convive com a agravante de o país (e o mundo) continuar a combater a pandemia de Covid-19, com Trump a admitir rejeitar as regras da agência norte-americana do medicamento para a aprovação de vacinas.