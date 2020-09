Debate entre Trump e Biden: "É possível que tenhamos um atirar de lama"

Nuno Rogeiro prevê um debate intenso entre Donald Trump e Joe Biden esta terça-feira. O comentador da SIC salienta que o jornal New York Times divulgou a informação sobre a fuga ao fisco do Presidente dos Estados Unidos nesta altura com um propósito.

A revelação do jornal norte-americano surge num momento crucial para Donald Trump, que tem perdido nas sondagens para Biden na corrida à Casa Branca. Esta terça-feira, estará frente-a-frente com o seu adversário naquele que será um debate televisivo decisivo.

Trump fugiu ao fisco durante anos

Donald Trump pagou apenas 750 dólares de impostos de renda - cerca de 644 euros - no ano em que tomou posse como Presidente dos Estados Unidos, revela no domingo uma investigação do The New York Times que teve acesso a informações fiscais de Trump.

No primeiro ano na Casa Branca, voltou a pagar 750 dólares de renda federal - a chamada Federal Income Tax - que incide sobre os ganhos dos cidadãos norte-americanos anualmente.

Trump, que tem guardado os registos fiscais sendo o único presidente dos tempos modernos a não torná-los públicos, não pagou imposto de renda federal durante dez anos.