4 ou 5 dicas para seguir o debate (Trump-Biden) noite fora 

Como é habitual nas campanhas do Presidente do EUA, alguns destes conselhos podem ficar obsoletos em coisa de minutos. Mas enquanto o “padrão” não muda, aqui ficam:

1. Tente não olhar para o debate através de uma lente clássica. Genericamente – opiniões e inclinações políticas à parte – os debates televisivos são relativamente fáceis de analisar. Alguns representam vitórias claras, outros desastres embaraçosos, uns quantos produzem momentos históricos ou frases para recordar; a maioria não resolve grande coisa. Com Trump isso mudou por completo.

Pelos critérios clássicos, Hillary Clinton venceu os debates de há quatro anos. Mas, como sabemos, isso não teve qualquer efeito prático. O resultado do Colégio Eleitoral mostrou que a grelha de leitura dos debates televisivos talvez estivesse desatualizada.

Quando pisava o palco dos debates, Trump não estava, afinal, a falar para todos nem queria agradar a indecisos; queria, isso sim, mobilizar a sua base eleitoral e desmobilizar os votantes do outro lado da barricada. Sabia que Hillary era a política que mais polarizava a América em 2016. E que, ao mostrar em público que a odiava, conseguia o efeito eleitoral pretendido.

2. O que é verdade para Donald Trump não é necessariamente verdade para o seu adversário. Ou seja, se Trump cometer alguma gaffe, um erro ou perder uma troca de argumentos, é bem provável que saia intacto (isto é, com a mesma posição nas sondagens) do debate. Já Joe Biden não tem grande margem de erro. O candidato democrata tem fama e proveito de ser fraco em debates, lento nas respostas, não saber resistir a ataques, ser um grande produtor de gaffes, etc. Se não conseguir contrariar essa ideia, sai claramente a perder.

3. Apesar dos dois pontos anteriores, a posição inicial de Donald Trump é bem pior do que em 2016. Além de agora ser o incumbente – e Trump é sobretudo um poderoso challenger -, o plano que tinha para ser facilmente reeleito colapsou em março e nunca mais se reergueu. Os estrategas republicanos achavam que iam chegar a novembro com uma situação de pleno emprego, a economia a crescer e um candidato da ala mais à esquerda Democrata. Correu tudo mal, a Covid 19 afundou a economia e destruiu milhões de empregos. E os democratas fizeram uma escolha pragmática nas suas primárias, entregando a tarefa ao mais clássico dos democratas. Biden não tem chama, não mobiliza, não oferece esperança: mas não assusta ninguém e promete decência. O que é bastante.

4. Segundo o site FiveThirtyEight (538), a probabilidade de vitória de Biden está em 78 por cento, Trump fica-se pelos 22. Mas atenção, probabilidade de vitória não tem nada a ver com percentagem de votos. O que a previsão diz é que Trump tem neste momento 22% de hipótese de ganhar. É baixo – em 2016 tinha um pouco mais de 30% -, mas pode chegar se conseguir virar alguns Estados a seu favor, a começar pela Pensylvania.



Nos modelos matemáticos dos especialistas em previsões eleitorias, se Trump vencer a Florida e a Pensylvania, provavelmente inverte o seu ciclo negativo nos chamados sun belt e rust belt (as cinturas dos estados solarengos e dos estados da “ferrugem”) e vence a eleição. É um caminho estreito, mas, ainda assim, possível.



O caminho de Joe Biden é muito mais largo, mas qualquer deslize o coloca numa estrada apertada. Para ganhar tranquilamente no dia 3 de novembro, precisa de vencer nos terrenos que a campanha de Hillary esqueceu, por não ter percebido como a geografia da América estava a mudar a política. Hoje, o Partido Democrata está preparado para não cometer erros tão básicos.

5. Último ponto: nenhum dos candidatos vai estar a falar para todo o país, apesar de o debate poder ter mais de 80 milhões de espectadores. Tanto Biden como Trump sabem que têm vários Estados completamente controlados. Só estão interessados em falar para os campos de batalha e para os eleitores que ainda têm dúvidas, seja sobre se vão ou não votar seja em quem vão votar. São esses, e só esses, que podem decidir a eleição.