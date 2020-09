Varandas derrotado sem discussão

Foi estrondosa a derrota sofrida pelo CD leonino liderado por Frederico Varandas. Por números irrefutáveis, mais de três mil associados disseram não às propostas de Orçamento para 2020/21 (30.81 a favor, 69.19 contra) e Relatório e Contas de 2019/2020 (32.78 sim, 67.22 não), realidades que nem a contratação de Bruno Tabata conseguiram amenizar. Logo, ressaltam duas ideias: a Covid19 tem sido, na desgraça, “amiga” de Varandas, Zenha, Bernardo e companhia, pois caso contrário, mesmo a meio do mandato, este CD podia estar ainda mais descredibilizado; face ao que se passou, não seria benéfico para o clube/SAD – e até para os dirigentes – haver uma AG para sentirem o pulso à sua popularidade? Mesmo com o futebol a vencer. Que quando comparado com o de FC Porto e Benfica…

Luís Filipe Vieira apresenta-se

Já no Benfica, aprovado o RC da sua gerência em 19/20 por uma maioria indiscutível (71,18 contra 27,76), concretizado um negócio de milhões sem conta por Rúben Dias – por mais que muitos benfiquistas se arrepelem com a chegada de Otamendi alguém podia recusá-lo? -, LFV entende estar na hora de se apresentar aos associados, pois as eleições são já em outubro e a oposição está muito ativa. Será amanhã, ao final da tarde, em Lisboa. Aquilo que tem feito na liderança do clube e SAD dão-lhe margem confortável para ser reeleito. Já quando ao resto… é esperar pela Justiça. E por se saber por quem será composta a nova direção, pois há saídas inesperadas. Como a de Moniz, pelo que se sabe.

“Centenário” voador na canoagem

Há, de há muito, um superatleta português. É na modalidade de canoagem, tem 31 anos e dá pelo nome de Fernando Pimenta. Agora, em Sazgeb, na Hungria, em mais uma jornada da Taça do Mundo, conquistou dois ouros (K1 1000 e 5000) e uma prata (K1 500), e chegou à marca mítica das 100 medalhas. Coisa de predestinado. Aliás, esta jornada foi excelente para Portugal, pois Joana Vasconcelos foi ouro (K1 500) e bronze (K1 200) e o paracanoísta Norberto Mourão conquistou uma prata e um bronze. Predestinado é também o ciclista francês Julian Alaphilippe, que depois de um Tour sofrível se tornou, em Florença, campeão mundial de fundo. Já Lewis Hamilton, na F1, teve de adiar para 11 de outubro, na Alemanha, igualar as 91 vitórias de Michael Schumacher. Uma penalização e Valteri Bottas, em Sochi, adiaram-lhe, para já o objetivo.

Quinta-feira muito preenchida

Depois de amanhã o dia será muito preenchido no que ao futebol diz respeito, pois Fernando Santos dá a conhecer quais os eleitos para a segunda ronda dupla da Liga das Nações (em França e por cá com a Suécia, jogos aos quais se junta o de preparação com a Espanha) – o regresso de William Carvalho está garantido! -, em Nyon, o FC Porto conhece os adversários na Champions, Sporting e Rio Ave jogam futuro na Liga Europa e também ficaremos a saber quem será o novo melhor jogador europeu. Se Lewandowski, Neuer ou De Bruyne. Mantenho o meu “felling” no polaco. E para quem gosta, como eu: de madrugada (2 horas) começa mais uma final da NBA. A ser discutida por LA Lakers e Miami Heat.