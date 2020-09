“É importante haver debates entre os candidatos à presidência do Benfica”

“ELEIÇÕES DO BENFICA DEVEM REALIZAR-SE A 30 DE OUTUBRO”

No Tempo Extra desta semana, o comentador da SIC revelou uma possível data para a realização do ato eleitoral para a presidência do Benfica. Rui Santos também disse que a oposição a Luís Filipe Vieira “não faz mossa”

RECANDIDATURA DE VIEIRA? OS PONTOS A FAVOR E CONTRA

BRUNO COSTA CARVALHO PODE OU NÃO CANDIDATAR-SE A PRESIDENTE DO BENFICA?

Rui Santos revelou esta semana um despacho do presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, Virgílio Duque Vieira.

Veja também: