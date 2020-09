"FC Porto demonstrou a sua força frente a um Boavista frágil"

GOLEADA NO DÉRBI DA INVICTA

No Tempo Extra desta semana, Rui Santos elogiou a vitória dos “dragões” no Estádio do Bessa. O comentador da SIC também disse que não estava à espera da fragilidade do Boavista.

“MAREGA ESTEVE MUITO BEM NA PARTIDA”

Rui Santos elegeu o avançado maliano para a “Figura do Jogo” pelo desempenho tático e pelos golos.

“MARCHESÍN FOI DECISIVO AO MINUTO 49”

O comentador da SIC considerou que o guarda-redes argentino foi decisivo ao fazer duas defesas consecutivas, quando o FC Porto estava em vantagem por um golo.

Veja também: