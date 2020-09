"Não faz sentido que Jorge Mendes ganhe de todos os lados"

“VENDA DE RÚBEN DIAS TEM A VER EXCLUSIVAMENTE COM A ELIMINAÇÃO DA CHAMPIONS”

No Tempo Extra desta semana, Rui Santos disse que a venda do defesa central por 68 milhões de euros (mais 3,6 milhões de euros por objetivos) foi um bom negócio em tempo de pandemia. No entanto, o comentador da SIC considerou que a venda não surge no “tempo certo”, uma vez que o Benfica deixa de ter jogadores da formação no onze base.

Para Rui Santos, a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões e a necessidade de equilibrar as contas do clube foram fatores muito importantes para a concretização do negócio.

O comentador da SIC também disse que a “força de Jorge Jesus diminuiu” e que “fica mais fragilizado”, devido ao afastamento da liga milionária.

“OTAMENDI NÃO É O JOGADOR QUE O BENFICA PRECISA”

Rui Santos considerou que o defesa central argentino não é o jogador indicado para substituir Rúben Dias. O comentador da SIC disse que o Benfica deveria ter contratado um jogador com margem de progressão muito maior.

Sobre Rúben Semedo, Rui Santos disse que o negócio está “muito complicado” apesar da vontade de Jorge Jesus em poder contar com mais um defesa central.

O “LIMPA-TUDO” JORGE MENDES

Rui Santos analisou o envolvimento de Jorge Mendes nos dois negócios e criticou a atuação dos agentes desportivos nas transferências de jogadores.

No Tempo Extra desta semana, foi discutido o facto da FIFA pretender introduzir, a partir de janeiro do próximo, mecanismos que têm a ver com uma remodelação mais rigorosa da atividade dos empresários.

OTAMENDI NO "ONZE" DE JORGE JESUS

OS NÚMEROS DE RÚBEN DIAS E DE OTAMENDI

AS CONTRATAÇÕES DO BENFICA 20/21

No Tempo Extra desta semana, houve ainda espaço para classificar os jogadores que reforçaram os “encarnados” até ao dia 29 de setembro.

Veja também: