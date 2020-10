“Uma tragédia em Washington não é o mesmo que num país periférico”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser hospitalizado durante "alguns dias", depois de ter sido diagnosticado com covid-19 e de apresentar “sintomas ligeiros”.

De acordo com a Casa Branca, a hospitalização é por precaução e Donald Trump ficará na suíte presidencial do hospital, que está equipada para permitir que o Presidente mantenha as suas funções oficiais.

Nuno Rogeiro explica que a passagem de poder para um vice-Presidente depende da Constituição e não da vontade do Presidente, mas alerta que apesar de Trump ter sintomas ligeiros, “ninguém pode fazer previsões”.

O comentador da SIC diz ainda que Trump terá sido infetado na quarta-feira, no Minneapolis.